Hansa Rostock zum Saisonabschluss 1:1 bei Absteiger Aalen

Aalen (dpa/mv) - Hansa Rostock hat sich mit einem 1:1 (0:0) beim Absteiger VfR Aalen aus der Saison in der 3. Fußball-Liga verabschiedet. Kai Bülow (76.) erzielte das Tor für das Team von Trainer Jens Härtel, das in der Schlusstabelle auf Rang sechs platziert ist. Petar Sliskovic (83.) traf für den Absteiger von der Ostalb.

In einer ereignisarmen Partie waren die ersatzgeschwächten Gäste von Beginn an die tonangebende Vertretung. Die daraus resultierenden Gelegenheiten wurden jedoch zum Teil leichtfertig vergaben. Zudem erwies sich Torhüter Daniel Bernhardt für die Aalener in deren vorerst letzten Drittligaspiel als sicherer Rückhalt.

Eine Viertelstunde vor Schluss war der Routinier dennoch geschlagen. Bülow köpfte nach einer Ecke wuchtig zur nicht unverdienten Hansa-Führung ein. Die Freude darüber währte aber nicht lange. Sliskovic glich für die Hausherren ebenfalls per Kopf aus. Rostocks Keeper Alexander Sebald, der Ioannis Gelios vertrat, war dabei ebenso machtlos wie zuvor sein Gegenüber Bernhardt.