Hansa Rostock unter Druck: Sieg gegen Bayerns Zweite Pflicht

Rostock (dpa/mv) - Hansa Rostock steht nach dem verkorksten Saisonauftakt in der 3. Fußball-Liga bereits unter Druck. Das Team von Trainer Jens Härtel muss heute im Ostseestadion gegen Aufsteiger FC Bayern München II unbedingt gewinnen, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. "Wenn du nach zwei Spieltagen mit einem Punkt dastehst, ist das ganz klar zu wenig. Wir müssen sehen, dass wir da schnell herauskommen", sagte der Hansa-Coach.

Härtel hat mächtigen Respekt vor dem Bayern-Nachwuchs. "Bei dem, was man bisher so gesehen hat, ist das eine richtig gute Truppe", sagte der 50-Jährige. Er wird aller Voraussicht nach wieder auf die Elf setzen, die noch auf der Suche nach einem Erfolgsrezept ist. Ein Fragezeichen gibt es um Mittelfeldspieler Jonas Hildebrandt, der muskuläre Probleme hat. Längere Zeit fehlen wird Erik Engelhardt. Der 21 Jahre alte Angreifer hat einen Anriss des vorderen Kreuzbandes im rechten Kniegelenk erlitten und muss am Donnerstag operiert werden.