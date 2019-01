Hansa Rostock sagt Test gegen VfR Aalen ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Antalya (dpa/mv) - Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat das für den (heutigen) Montag im Trainingslager in Belek/Türkei geplante Testspiel gegen den Ligarivalen VfR Aalen kurzfristig abgesagt. Ein weiteres Testspiel ist nach Vereinsangaben aber geplant. Der Gegner steht noch nicht fest. In den beiden ersten Vergleichen im Camp gab es unter dem neuen Trainer Jens Härtel ein 0:0 gegen den SV Sandhausen und eine 0:1-Niederlage gegen den FC Erzgebirge Aue.

Hansa wird noch bis zum kommenden Freitag in der Türkei trainieren. In der Generalprobe vor dem Punktspielstart bei Eintracht Braunschweig (27. Januar/14.00 Uhr) gastieren die Rostocker am 22. Januar (18.00 Uhr) beim Zweitligisten Holstein Kiel.