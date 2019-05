Hansa Rostock reist mit Sorgen zu Aufsteiger VfL Osnabrück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock reist mit Sorgen zum Gastspiel am Freitag (19.00 Uhr) beim schon feststehenden Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Del-Angelo Williams, Nico Rieble und Vladimir Rankovic hatten in der Woche mit grippalen Infekten zu kämpfen, Merveille Biankadi und Julian Riedel mit Fußblessuren. "Aber das sollten wir in den Griff kriegen", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

Neben den Langzeitverletzten Marco Königs (Mittelfußbruch) und Lukas Scherff (Knieoperation) wird definitiv auch Jonas Hildebrandt fehlen. Der defensive Mittelfeldspieler hat am vergangenen Samstag beim 0:0 gegen die Sportfreunde Lotte seine fünfte Gelbe Karte gesehen und muss eine Partie zuschauen.

Die Rostocker sind seit Mitte Februar in sechs Auswärtsspielen ungeschlagen und wollen ihre Stärke auf fremden Plätzen auch an der Bremer Brücke unter Beweis stellen. "Osnabrück läuft früh an, verteidigt gut, macht Tore nach Standards. Sie spielen sehr oft am Limit. Das ist auch das, was man mit Konstanz meint", sagte Härtel vor dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs.