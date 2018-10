Hansa Rostock im Pokal-Achtelfinale beim Güstrower SC

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Cup-Verteidiger FC Hansa Rostock muss im Achtelfinale des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim Verbandsligisten Güstrower SC antreten. Das hat die Auslosung am Montagabend in Schwerin ergeben. Vorjahresfinalist FC Mecklenburg Schwerin gastiert beim Sievershäger SV aus der Landesklasse. Die Begegnungen werden am Wochenende vom 17./18. November 2018 ausgetragen. Das Finale wird am 25. Mai 2019 stattfinden. Der Sieger ist für die erste Runde des DFB-Pokals 2019/2020 qualifiziert.