Hansa Rostock holt Verteidiger Cros: Ofosu-Ayeh geht

Rostock (dpa/mv) - Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock meldet am Schlusstag der Transferperiode den zweiten Neuzugang in diesem Jahr. Verteidiger Guillaume Cros wechselt vom Ligarivalen FC Carl Zeiss Jena an die Ostseeküste und hat nach Vereinsangaben vom Donnerstag einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison mit einer Option auf Verlängerung unterschrieben. "Die Hinrunde hat gezeigt, dass wir auf der Außenbahnposition noch Handlungsbedarf haben. Guillaume Cros verfügt trotz seines jungen Alters bereits über reichlich Erfahrung", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Der 23 Jahre alte Franzose spielte seit 2016 für die Thüringer. Dabei bestritt der Linksfuß 44 Spiele in der 3. Liga. Vor Cros hatte Hansa Verteidiger Maximilian Ahlschwede von den Würzburger Kickers zurückgeholt. Ahlschwede hat am Wochenende im Spiel bei Eintracht Braunschweig bereits seinen Einstand gegeben, nachdem er bei den Rostockern schon zwischen 2015 und 2017 insgesamt 90 Pflichtspiele bestritten hatte.

Phil Ofosu-Ayeh hat die Mecklenburger hingegen nach wenigen Monaten bereits wieder verlassen. Der Vertrag mit dem Verteidiger, der vom englischen Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers ausgeliehen war, wurde nach Hansa-Angaben aufgelöst.