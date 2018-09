Hansa Rostock gegen 1860 München ohne Torjäger Soukou

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht am Samstag (14.00 Uhr/NDR live) ohne Angreifer Cebio Soukou in das Heimspiel gegen Aufsteiger TSV 1860 München. Der 25 Jahre alte Offensivmann, der in der Liga bereits dreimal und am vergangenen Wochenende im Landespokal sogar viermal getroffen hat, fällt wegen Kniebeschwerden aus. "Lukas Scherff fehlt ebenso. Mirnes Pepic und Nico Rieble hingegen sind wieder fit", beschrieb Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag die personelle Lage.

Hansa ist nach der 0:4-Heimpleite im letzten Heimspiel gegen die Würzburger Kickers auf Wiedergutmachung aus. "Wir müssen kompakt stehen, schnell nach vorne spielen und Geduld haben", forderte Dotchev und warnte vor den Bayern, die auf Rang vier einen Punkt mehr auf dem Konto haben als die auf Rang elf platzierten Hanseaten. "1860 ist eingespielt, hat eine unangenehme Offensive, spielt erfrischend und leidenschaftlich", schilderte der 52 Jahre alte Deutsch-Bulgare seine Erkenntnisse aus der Beobachtung des Gegners.

Für Kai Bülow wird das Duell der einstigen Bundesligisten ein ganz besonderes. Der gebürtige Rostocker stand sieben Jahre in Diensten der 60er. "Ich freue mich auf die tolle Atmosphäre bei der Partie zwischen zwei Traditionsvereinen", sagte der 32 Jahre alte Innenverteidiger, der im Sommer zu seinem Heimatclub zurückgekehrt ist.