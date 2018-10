Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Der FC Hansa Rostock will am Dienstagabend (19.00 Uhr) mit einem Sieg im Nachholspiel beim Halleschen FC den Abstand zur Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verringern. "Das wird ein sehr giftiges, aggressives Spiel. Für uns ist es sehr wichtig. Wir wollen maximal punkten", sagte Trainer Pavel Dotchev vor dem Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten.

Hansa hat auf Rang elf momentan fünf Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei, Halle steht auf dem siebten Platz drei Zähler hinter dem Dritten Preußen Münster etwas besser da. Die Partie war ursprünglich für den 29. September angesetzt, musste aber abgesagt werden, da sie nicht ausreichend polizeilich abgesichert werden konnte.

Die Rostocker können aller Voraussicht nach in Bestbesetzung antreten. In der Innenverteidigung werden wieder Kapitän Oliver Hüsing und Julian Riedel agieren, die am vergangenen Wochenende beim 14:0 im Landespokal beim SV Sturmvogel Lubmin ebenso pausiert haben. "Wir sind nicht zufrieden damit, wo wir stehen. Wir wollen in den kommenden Wochen daran arbeiten, dass wir als Team gefestigter werden", sagte Hüsing über den Anspruch der Hanseaten. Ebenfalls zur Startelf dürfte Mittelstürmer Marco Königs gehören, der im Pokal auch nur zugeschaut hat.