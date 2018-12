Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rom (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter ist mit der bisherigen sportlichen Bilanz seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga zufrieden. "Nach 14 Spielen liegen wir in der Bundesliga auf Platz fünf, in der Europa League führen wir die Gruppe mit fünf Siegen aus fünf Spielen souverän an", sagte der Österreicher vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Lazio Rom der "Frankfurter Rundschau". "Alles in allem denke ich, dass sich das sehen lassen kann, das ist gut."

Wer das vor vier Monaten prophezeit hätte, "der wäre doch ausgelacht worden", sagte der Coach: "Und wenn uns vor der Saison einer gesagt hätte, ihr kommt unter die ersten Zehn, hätte hier doch jeder gesagt: 'Super.'" Zu den zwei Niederlagen in den letzten beiden Liga-Spielen sagte Hütter: "Wenn ich auf die Tabelle schaue, dann ärgert es mich, dass wir nicht Zweiter sind. Denn die Möglichkeiten dazu waren da."

Die Frankfurter spielen am Donnerstag in der Europa League bei Lazio Rom. In der Bundesliga müssen sie bis Weihnachten noch gegen Bayer Leverkusen, bei Mainz 05 und gegen Bayern München antreten. Auch wenn es für Hütter alles "unangenehme Spiele" sind, glaubt er die Hinserie gut abschließen zu können: "Wir können alle drei Spiele auch gewinnen."