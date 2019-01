Regensburg muss längere Zeit ohne verletzten Fein auskommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg muss ohne Andrian Fein in die Restrückrunde der 2. Fußball-Bundesliga starten. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wird den Oberpfälzern wegen einer schweren Muskelverletzung für längere Zeit fehlen. Der vom FC Bayern München II ausgeliehene Fein erlitt nach Vereinsangaben beim 1:0 im Testspiel gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach am Donnerstag ohne Fremdeinwirkung einen Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung im linken Oberschenkel. Der Tabellenneunte empfängt im ersten Punktspiel nach der Winterpause am 30. Januar den Aufsteiger SC Paderborn.