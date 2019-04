Regensburg mit neuem Ziel: Punktemarke übertreffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/bb) - Der SSV Jahn Regensburg will nach dem Erreichen seines Saisonziels in der 2. Fußball-Bundesliga nun die Punktemarke aus der vergangenen Saison übertreffen. "Jetzt wollen wir weitermachen, wir hören nicht mit dem Fußballspielen auf", kündigte Trainer Achim Beierlorzer vor dem Gastspiel am Freitag (18.30 Uhr) bei Aufstiegsaspirant 1. FC Union Berlin an.

48 Zähler holten die Fußballer aus der Oberpfalz in der vergangenen Saison, sechs Spieltage vor Schluss haben sie 41 auf dem Konto und können für die nächste Zweitligaspielzeit planen. "Wenn wir jetzt 49 Punkte holen, wäre das schon ein schönes Ziel, das wir erreichen könnten", meinte Beierlorzer.

Die Berliner stehen derzeit bei 48 Punkten und liegen damit auf Relegationsplatz drei. "Wir wollen auch gegen Union Berlin Maximales erreichen, fokussieren uns auf den nächsten Gegner", versicherte Beierlorzer. Union sei eine "absolute Topmannschaft", die gespickt sei "mit Topspielern".