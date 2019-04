Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Jahn Regensburg kann in der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf Kapitän Marco Grüttner zurückgreifen. Wie der Tabellenachte am Mittwoch mitteilte, steht der 33 Jahre alte Stürmer für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg wieder zur Verfügung.