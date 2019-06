Jahn Regensburg verleiht Vrenezi nach Würzburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg/Würzburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg hat Albion Vrenezi für eine Saison an die Würzburger Kickers in die 3. Liga verliehen. Der 25 Jahre alte Offensivakteur soll bei den Unterfranken mehr Spielpraxis erhalten, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Vrenezi war vor zwei Jahren von der zweiten Mannschaft des FC Augsburg zum Jahn gekommen und hat seither in 24 Zweitligapartien auf dem Platz gestanden. Dabei gelangen ihm drei Vorlagen, aber kein Tor. Sein Vertrag bei den Regensburgern läuft noch bis Juni 2021.