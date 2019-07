Jahn Regensburg beendet Trainingslager mit nächstem Sieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Gögging (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg hat sein Trainingslager in Bad Gögging erfolgreich abgeschlossen. Der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz mühte sich am Samstag zu einem 1:0 (1:0) in Plattling gegen den Regionalligisten SV Schalding-Heining. Mittelfeldspieler Julian Derstroff bescherte den Regensburgern mit seinem Treffer in der 18. Minute den dritten Sieg in der dritten Vorbereitungspartie.

In den ersten beiden Testspielen hatte die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic mit 20:1 beim Schwandorfer Kreisligisten TV Wackersdorf und mit 8:0 beim Landesligisten ASV Neumarkt gewonnen. Nach dem Abschied von Erfolgscoach Achim Beierlorzer zum Erstliga-Rückkehrer 1. FC Köln war Selimbegovic vom Assistenten zum Cheftrainer aufgestiegen.

Ihren nächsten Test bestreiten die Regensburger am Freitag in Pleystein gegen Drittligist FC Carl Zeiss Jena. Die Oberpfälzer starten am letzten Juli-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die Zweitliga-Saison 2019/20.