Fußball-Zweitligist Regensburg verliert gegen Karlsruhe 0:2

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schnelldorf (dpa) - Der SSV Jahn Regensburg hat in der Länderspielpause ein Testspiel verloren. Die Oberpfälzer unterlagen am Donnerstag in Schnelldorf in Mittelfranken dem Drittligisten Karlsruher SC mit 0:2 (0:1). Vor rund 300 Zuschauern erzielten Martin Röser (22. Minute) und Burak Camoglu (73.) die Tore für den KSC. In der 2. Bundesliga geht es für den Tabellensiebten Regensburg am 25. November gegen den FC St. Pauli weiter. Die Karlsruher spielen am selben Tag in der 3. Liga gegen den TSV 1860 München.