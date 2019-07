Fußball-Zweitligist Regensburg verleiht Hoffmann erneut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg hat Mittelfeldspieler Kevin Hoffmann für ein Jahr an den Fußball-Regionalligisten VfR Aalen verliehen. Das gaben die Oberpfälzer aus der 2. Liga am Mittwoch bekannt. Der Vertrag des 24-Jährigen wurde zugleich um ein Jahr bis 2021 verlängert. Hoffmann war zuletzt bereits an den FSV Zwickau ausgeliehen. Nun soll er unterklassig weiter Erfahrung sammeln.

"Kevin weiß, dass er in Aalen nunmehr liefern muss", unterstrich Jahn-Geschäftsführer Christian Keller. "Wir erwarten von ihm, dass er in der Aalener Mannschaft eine tragende Rolle einnimmt. Das ist die Prämisse, damit am Ende der Leihe der nächste Schritt beim SSV Jahn folgen kann."