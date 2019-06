Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg nimmt Training auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg ist unter dem neuen Trainer Mersad Selimbegovic in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Einige hundert Fans verfolgten die Einheit am Sonntag in Regensburg. So viele Zuschauer beim Auftakttraining und Spieler, die voll mitziehen, das sei überragend, sagte Coach Selimbegovic.

Bis zum Auftakt in der 2. Bundesliga am Wochenende vom 26. bis 28. Juli sind sieben Testspiele geplant. Die hochkarätigsten Partien stehen am 17. und 21. Juli gegen 1899 Hoffenheim beziehungsweise den FSV Mainz 05 an.

Die Oberpfälzer hatten in der vergangenen Saison unter Trainer Achim Beierlorzer den achten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga belegt. Nach dem Abgang von Beierlorzer zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln soll nun der Bosnier Selimbegovic für eine weitere sorgenfreie Zweitliga-Saison der Regensburger sorgen.