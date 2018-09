Bayers Europa-Auftakt: Schwerster Gegner in lösbarer Gruppe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rasgrad (dpa) - Bayer Leverkusen startet heute mit einem Auswärtsspiel bei Ludogorez Rasgrad in die Europa-League-Saison. Der bulgarische Serienmeister gilt als der stärkste Gegner in einer insgesamt lösbaren Gruppe für Bayer Leverkusen, zu der auch noch der FC Zürich und AEK Larnaka aus Zypern gehören. Nach drei Niederlagen in den ersten drei Bundesliga-Spielen und dem damit schlechtesten Start in der Leverkusener Liga-Historie steht Bayer nach Angaben von Sport-Geschäftsführer Rudi Völler aber schon jetzt "in der Bringschuld". Der bereits in die Kritik geratene Trainer Heiko Herrlich absolviert am Donnerstag sein erstes Europacup-Spiel als Trainer.