Pokalfinale zwischen Cottbus und Rathenow beim Außenseiter

Rathenow (dpa) - Das Finale im Brandenburger Fußball-Landespokal zwischen dem FC Energie Cottbus und FSV Optik Rathenow findet beim Außenseiter aus Rathenow im Stadion Vogelgesang statt. Diesen Spielort für die Partie am 25. Mai teilte der Landesverband Brandenburg am Dienstag mit. Eine Anstoßzeit steht noch nicht fest. Alle Landespokalfinals werden am so genannten Finaltag der Amateure vor dem Endspiel des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Drittligist und Vorjahressieger Cottbus hatte sich im Halbfinale souverän mit 5:0 bei Grün-Weiß Brieselang durchgesetzt. Regionalligist Rathenow zog durch den 2:0-Erfolg bei FSV 63 Luckenwalde nach. In dem Duell geht es auch um den Einzug in die erste Runde des nationalen DFB-Pokals.