U19 des VfB Stuttgart gewinnt DFB-Junioren-Vereinspokal

Potsdam (dpa) - Die Nachwuchs-Fußballer des VfB Stuttgart haben zum dritten Mal den DFB-Junioren-Vereinspokal gewonnen. Die U19 des Fußball-Bundesligisten setzte sich am Freitagabend im Finale in Potsdam 2:1 (0:0) gegen den Nachwuchs von Männer-Pokalfinalist RB Leipzig durch und hat damit als erste U19-Mannschaft die Chance auf das Double. Am 2. Juni tritt das Team der Schwaben im Finale um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft gegen Borussia Dortmund an.

Lilian Egloff (50./67. Minute) erzielte beide Treffer für die Stuttgarter Mannschaft, die bis Mitte April noch vom derzeitigen Interims-Chefcoach des VfB, Nico Willig, betreut worden war. Für die Leipziger traf Naod Mekonnen zum zwischenzeitlichen Ausgleich (57.). Die U19 von RB stand in diesem Jahr zum ersten Mal im Endspiel des Wettbewerbs. Beide Mannschaften werden am Samstagabend vor dem DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion offiziell geehrt.