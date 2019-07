Turbine gewinnt Test gegen Rosengard mit 4:2

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beelitz (dpa) - Turbine Potsdam hat einen weiteren Testspielsieg in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Frauenfußball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Matthias Rudolph bezwang den schwedischen Traditionsverein FC Rosengard am Samstag mit 4:2 (0:1). Für Turbine trafen Viktoria Schwalm (51. Minute), Neuzugang Anna Gerhardt (55.), Lara Prasnikar (59.) und Sophie Weidauer (83.).

Den ersten Test vor 14 Tagen gegen die Herrenmannschaft des Kreisligisten Grün-Weiß Niemegk konnten die Potsdamerinnen 3:1 gewinnen. Nach zwei weiteren Partien gegen die Männer der SG Saarmund (18. Juli) und des Borkheider SV (4. August) empfängt Turbine am 10. August im Karl-Liebknecht-Stadion Champions-League-Viertelfinalist Sparta Prag zur Saisoneröffnung. Sechs Tage später startet der Vorjahresdritte beim 1. FFC Frankfurt in die Bundesliga.