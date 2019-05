1. FC Kaiserslautern gewinnt Südwest-Pokal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist Verbandspokalsieger 2019 im Südwesten. Beim 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms vermieden die Pfälzer am Samstag jedoch nur knapp eine Blamage. Erst in der 90. Minute erzielte Christian Kühlwetter per Foulelfmeter den Siegtreffer für den viermaligen deutschen Meister. Vor 7343 Zuschauern in Pirmasens war der Außenseiter durch Luca Graciotti (40.) in Führung gegangen. Kühlwetter (55.) glich nach der Pause aus. Durch den Pokalsieg hat sich Kaiserslautern die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals gesichert.