Paderborn (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Felix Drinkuth vom Regionalligisten Eintracht Norderstedt verpflichtet. Der 24-Jährige erhält beim Tabellensiebten einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Drinkuth kam in dieser Saison in der Regionalliga Nord zu 19 Einsätzen und erzielte dabei elf Treffer. Der Offensivspieler ist die fünfte Neuverpflichtung der Ostwestfalen in diesem Winter.