Paderborn (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn und Linksverteidiger Felix Herzenbruch gehen getrennte Wege. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, einigten sich die Ostwestfalen und der 26-Jährige auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Herzenbruch, der für Paderborn in 42 Drittliga-Partien und einem Zweitliga-Spiel zum Einsatz kam, schließt sich für die kommende Saison dem Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen an.