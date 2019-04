Paderborn klettert auf Aufstiegsplatz: 3:1 über Heidenheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn arbeitet weiter an einem Fußball-Märchen und darf sich große Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Bundesliga machen. Nach dem 3:1 (0:0) über den Tabellenfünften 1. FC Heidenheim im Zweitliga-Spitzenspiel kletterten die Ostwestfalen erstmals in dieser Saison auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Ein Doppelschlag von Christopher Antwi-Adjej (52./59. Minute) und ein später Treffer von Kai Pröger (90.+2) vor 12 588 Zuschauern in der Benteler-Arena ebneten am Sonntag den Weg zum verdienten Sieg. Den Treffer für die Gäste erzielte Robert Andrich (90.+4). Vor den letzten drei Saisonspielen liegt der Aufsteiger aus Paderborn als Zweiter einen Punkt vor den Verfolgern Union Berlin und Hamburger SV.

Anders als im Hinspiel, das die Paderborner beim 5:1 dominiert hatten, entwickelte sich diesmal zunächst ein Duell auf Augenhöhe. So waren die Gäste bei einem Schuss von Marc Schnatterer (6.) und einem Freistoß von Norman Theuerkauf (18.) an die Latte der Führung zweimal nahe. Doch in der zweiten Halbzeit übernahm das Team von Trainer Steffen Baumgart mehr und mehr und die Regie. Dabei avancierte der seit Wochen starke Angreifer Antwi-Adjej bei zwei Kontern zum Matchwinner. Damit befinden sich die Paderborner in einer vielversprechenden Ausgangslage: Am zweitletzten Spieltag empfangen sie den HSV.