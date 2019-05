Paderborn kann Bundesliga-Aufstieg perfekt machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa/lnw) - Der SC Paderborn kam am Sonntag den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Die Teilnahme an der Relegation haben die Ostwestfalen schon vor dem abschließenden Spiel am heutigen Sonntag bei Dynamo Dresden sicher. Mit einem Sieg wäre Paderborn sicher durch. Damit wäre der Durchmarsch aus der 3. Liga perfekt und der SCP würde seine verrückte Reise durch die Ligen fortsetzen. Nach dem ersten Erstliga-Aufstieg 2014 stieg der SC direkt wieder ab, wurde von der 2. in die 3. Liga durchgereicht und stieg nur wegen der fehlenden Lizenz für 1860 München nicht in die Regionalliga ab. Dann folgte die Wiederauferstehung. Im Falle eines Aufstiegs würde der Verein am Montag am Rathaus feiern. Auf einer eigenen Bühne - das Rathaus hat keinen Balkon.