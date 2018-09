Magen-Darm: Paderborns Baumgart leitet Training nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa) - Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn hat wegen einer Magen-Darm-Verstimmung am Dienstag das Training nicht geleitet und auch nicht an der Pressekonferenz teilnehmen können. Bei beidem wurde er vertreten von Co-Trainer Daniel Schnerning. Nach Angaben Schernings soll Baumgart am Mittwoch im Liga-Spiel beim FC St. Pauli (18.30 Uhr/Sky) dabei sein, die Reise aber mit dem eigenen Auto antreten.