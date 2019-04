DFB-Frauen: Vorletzter WM-Test gegen Japan in Paderborn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa) - Mit dem Test-Länderspiel gegen Japan heute in Paderborn beginnt für die deutschen Fußball-Frauen die unmittelbare Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Frankreich. Gleichzeitig ist die Partie gegen den Weltmeister von 2011 die Heim-Premiere von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die bisherigen Auswärtsspiele unter der Leitung der 51-Jährigen Ende Februar gegen Frankreich (1:0) und am vergangenen Samstag gegen Schweden (2:1) hatte die DFB-Auswahl gewonnen. Gegen Japan kehren die zuletzt erkrankten Offensivkräfte Svenja Huth (Potsdam) und Lea Schüller (Essen) in den Kader zurück.

Am 14. Mai gibt die Cheftrainerin in Frankfurt/Main ihr WM-Aufgebot bekannt. Der letzte Test vor der Abreise nach Frankreich (3. Juni) steigt am 30. Mai in Regensburg gegen Chile.