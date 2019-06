Baumgarts Freude über Aufstieg: "Immer noch Unioner"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn/Berlin (dpa) - Steffen Baumgart sieht deutlich andere Voraussetzungen bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union im Vergleich zum SC Paderborn für die kommende Saison. "Fakt ist, dass der eine Verein seit fünf Jahren daran gearbeitet hat und der andere aus dem Nichts kommt", sagte der 47 Jahre alte Trainer der Ostwestfalen und Ex-Profi der Berliner der "Bild am Sonntag" und "B.Z. am Sonntag". "Und dass es immer noch einen riesigen Unterschied gibt in Sachen Etat." Paderborn war überraschend als Tabellenzweiter direkt aufgestiegen, Union setzte sich in der Relegation gegen den VfB Stuttgart durch.

Baumgart ist immer noch Union-Mitglied, wohnt mit seiner Familie in Köpenick, seine Frau Katja leitet die Fanhäuser der Köpenicker. "Aber sie liebt mich. Da gibt es keine Probleme. Und das ist zu Hause auch echt kein Thema", sagte der frühere Stürmer. Baumgart zollte den Eisernen Respekt für das Geleistete und freute sich über den ersten Bundesligaaufstieg. "Ich bin immer noch Unioner, werde es immer bleiben. Sensationell, wie sich hier die Strukturen entwickelt haben und was für Arbeit insbesondere Präsident Dirk Zingler geleistet hat." Baumgart spielte von 2002 bis 2004 für Union.