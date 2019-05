Aufstieg in die Bundesliga: Statistik spricht für Paderborn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im Kampf um den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weist der SC Paderborn gegenüber dem 1. FC Union Berlin auch in der Statistik Vorteile auf. Die mit einem Punkt und einer besseren Tordifferenz von sieben Treffern auf dem zweiten Rang platzierten Ostwestfalen müssen am 34. und letzten Spieltag der 2. Liga bei Dynamo Dresden antreten. Die Köpenicker reisen zum VfL Bochum. Die Kontrahenten der Aufstiegsaspiranten können sich bestenfalls um einen Platz in der Abschlusstabelle verbessern.

In den bisherigen neun Vergleichen in der 2. Liga zwischen Dresden und Paderborn erzielte mindestens eine Mannschaft immer wenigstens zwei Tore. In den vier ausgetragenen Gastspielen zwischen 2005 und 2018 an der Elbe konnte Paderborn zwei Mal gewinnen bei einer Niederlage und einem Remis. Den Dresdnern gelang der letzte Heimsieg über den aktuellen Tabellenzweiten vor über sechs Jahren am 3. Mai 2013. Tobias Müller erzielte an dem Freitagabend beide Treffer zum 2:1-Erfolg. Alban Meha traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich, nachdem er zuvor bereits einen Elfmeter verschossen hatte.

Im selben Jahr glückte Union der letzte Auswärtssieg im damaligen rewirpowerSTADION. Am 14. Dezember 2013 gelang den Köpenickern im Stadion an der Castroper Straße mit 4:0 zudem der höchste Sieg im Vergleich beider Teams zwischen 2001 und 2018. Zwei Mal traf an dem Samstag vor dem zweiten Advent Christopher Quiring in der ersten Halbzeit. Ein Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff durch Simon Terodde und Benjamin Köhler stellte die Weichen auf Sieg.

Doch die Bilanz der letzten drei Jahre dient für die Köpenicker nicht zum Mutmacher. In den jüngsten sechs Begegnungen siegte immer die Heimmannschaft. Setzt sich diese Serie fort, bleibt für Union der Relegationsplatz - und das Ergebnis zwischen Dresden und Paderborn wäre unbedeutend.