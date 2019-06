VfL Osnabrück verpflichtet Niklas Schmidt von Werder Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Niklas Schmidt von Bundesligist Werder Bremen verpflichtet. Der 21 Jahre alte Offensivspieler kommt für zwei Jahre auf Leihbasis zu den Lila-Weißen, teilte der Verein am Freitag mit. Der Junioren-Nationalspieler hat bei Werder ein Bundesliga-Spiel bestritten, in der 3. Liga bringt er es auf 95 Einsätze und erzielte dabei zehn Tore. In der vergangenen Saison war Schmidt an Wehen Wiesbaden ausgeliehen und schaffte mit der Mannschaft den Aufstieg in die 2. Bundesliga.