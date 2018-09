VfL Osnabrück verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Wehlend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Geschäftsführer Jürgen Wehlend bis 2021 verlängert. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Langfristig hat der 52-Jährige mit den Lila-Weißen große Ziele: "Die grundsätzliche Zielsetzung bleibt: Wir wollen in die 2. Bundesliga - weil es sich lohnt", sagte er. Wehlend schränkte aber auch ein: "Wir gehören nicht zu den Vereinen, die sich sportlichen Erfolg kaufen können. Der erste Schritt muss sein, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Der zweite Schritt, um einen einstelligen Platz in der 3. Liga mitzuspielen."

Wehlend war zehn Jahre Gründungsgeschäftsführer des regionalen Telekommunikations-Unternehmens osnatel. 2013 wechselte er als Geschäftsführer der ausgegliederten Kapitalgesellschaft hauptamtlich zu dem Traditionsverein. "Der VfL hat nach den schweren Jahren der Konsolidierung in der aktuellen Saison in die Erfolgsspur zurückgefunden. Jürgen Wehlend selbst hat dafür die nötigen Grundlagen geschaffen", sagte VfL-Präsident Manfred Hülsmann.