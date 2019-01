VfL Osnabrück verlängert mit Kapitän Heider bis 2021

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Drittligist VfL Osnabrück hat vor dem Pflichtspielauftakt 2019 gegen den SV Meppen am Samstag (14.00 Uhr) den auslaufenden Vertrag mit Stürmer Marc Heider verlängert. Der 32 Jahre alte Fußball-Profi unterschrieb nach Club-Angaben vom Freitag einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021. Heider kehrte 2016 von Holstein Kiel zum VfL zurück und erzielte in dieser Saison in 20 Partien bislang sechs Treffer. "Marc Heider ist für uns nicht nur auf, sondern auch neben Platz ein Erfolgsfaktor. Als Kapitän geht er stets voran", erklärte Osnabrücks Sportlicher Leiter Benjamin Schmedes.