VfL Osnabrück holt erfahrenen Innenverteidiger Konrad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den ehemaligen Zweitliga-Spieler Thomas Konrad verpflichtet. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte der Tabellenführer am Donnerstag mit. Konrad kommt vom Nordost-Regionalligisten Viktoria Berlin. Er spielte zuvor bereits für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Zudem war er in der 1. schottischen Liga für den FC Dundee und in der 1. und 2. Schweizer Liga für den FC Vaduz aus Liechtenstein aktiv. Im ersten Punktspiel nach der Winterpause treffen die Osnabrücker am Samstag (14.00 Uhr) auf den SV Meppen.