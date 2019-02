Versuchte Manipulation: Chancen für VfL-Trio gut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Die Fußballprofis Marc Heider, Tobias Willers und Addy Waku Menga haben auch im Berufungsverfahren wegen des Verdachts der Spielmanipulation und versuchten Erpressung gute Karten. Der Vorsitzende Richter des Landgerichts Osnabrück empfahl am Montag, das Berufungsverfahren ohne Auflagen einzustellen. Vor dem Amtsgericht war das ehemalige Trio des Drittligisten VfL Osnabrück bereits freigesprochen worden.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück, die daraufhin in die Berufung gegangen war, ließ indes durchblicken, einer Einstellung ohne Auflagen nur im Fall Heiders und Mengas zustimmen zu wollen. In Willers sieht die Staatsanwaltschaft indes die treibende Kraft dafür, in der Saison 2016/2017 Kontakt zu den Spielern von Werder Bremen II und Rot-Weiß Erfurt aufzunehmen, um Geld oder geldwerte Leistungen zu verlangen, damit sich die Osnabrücker im Spiel gegen den damaligen Bremer und Erfurter Konkurrenten SC Paderborn besonders anstrengen.

In einer ersten Reaktion lehnten der aktuelle VfL-Kapitän Heider und Menga (BSV Rehden) die Einstellung des Verfahrens indes ab. Sollte Willers (Viktoria Köln) im weiteren Verfahren freigesprochen werden, befürchten sie, mit einer Einstellung des Verfahrens am Ende schlechter dazustehen als ihr ehemaliger Teamkollege. Sollten sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft nicht noch auf eine Einstellung einigen, soll das Berufungsverfahren mit einer weiteren Zeugenvernehmung am 12. Februar fortgesetzt werden.

Das DFB-Sportgericht hatte Heider und Menga im Juli 2017 für je vier Spiele und Willers für drei Monate gesperrt. Zudem wurden die Spieler mit Geldstrafen belegt. Der Richter hält diese sportrechtlichen Konsequenzen für ausreichend. Der Fall war seinerzeit publik geworden, da die Spieler von Werder II diesen gemeldet hatten.