Testspiel: Werder besiegt Drittligisten VfL Osnabrück knapp

Osnabrück (dpa/lni) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel beim Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück knapp gewonnen. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich am Freitagabend im Stadion an der Bremer Brücke mit 2:1 (1:0) durch. Vor 3984 Zuschauern erzielten Kevin Möhwald (25. Minute) und Jonah Osabutey (70.) die Treffer für Werder. Bashkim Renneke gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Niedersachsen (52.). In der Bundesliga geht es für die Bremer am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 weiter.