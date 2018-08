Prozess wegen Spielmanipulation: Fußballer freigesprochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Die Fußballprofis Marc Heider, Tobias Willers und Addy Waku Menga sind am Donnerstag vom Amtsgericht Osnabrück in erster Instanz wegen des Verdachts der Spielmanipulation und versuchten Erpressung freigesprochen worden. Der VfL Osnabrück bestätigte am Abend einen entsprechenden Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Entscheidend für das Urteil waren demnach die Aussagen von drei Zeugen, die die drei aktuellen und ehemaligen Spieler des VfL Osnabrück von den erhobenen Vorwürfen entlasteten.

"Wir sind froh, dass das Gericht unsere Rechtsauffassung teilt und uns dieses Thema nach 15 Monaten nicht länger begleitet. Marc ist hinsichtlich sämtlicher Vorwürfe freigesprochen worden und nun auch formal rehabilitiert", wird VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag zitiert.

Bei dem Verfahren ging es um Vorfälle aus der Saison 2016/17. Vor dem Drittliga-Spiel des VfL Osnabrück gegen den damals abstiegsbedrohten SC Paderborn soll der damalige VfL-Spieler Willers seinen Mitspielern vorgeschlagen haben, Kontakt zu Akteuren von Werder Bremen II und Rot-Weiß Erfurt aufzunehmen, um von ihnen Geld oder geldwerte Leistungen zu verlangen, damit sich die Osnabrücker gegen den Abstiegskampf-Konkurrenten Paderborn besonders anstrengen. Die Bremer hatten die Wünsche der Osnabrücker abgelehnt und gemeldet.

Das DFB-Sportgericht verurteilte die drei Spieler bereits im Juli 2017. Heider wurde für vier Spiele gesperrt und musste eine Strafe von 2000 Euro zahlen. Menga wurde für vier Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro belegt. Willers wurde sogar für drei Monate gesperrt. Willers (Viktoria Köln) und Menga (BSV Rehden) spielen inzwischen nicht mehr für den VfL, Heider steht dort noch immer unter Vertrag und ist inzwischen Kapitän des Teams.