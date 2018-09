Osnabrücker Dercho und Schiller müssen weiter pausieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss weiter auf Felix Schiller und Alexander Dercho verzichten. Schiller laboriert an einer Knie-, Dercho an einer Sprunggelenkverletzung. Nähere Untersuchungen bei den beiden Akteuren haben ergeben, dass sie frühestens in rund zwei Wochen wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können. Das teilten die Osnabrücker am Mittwochabend mit.