HFC-Auswärtsserie gerissen: 0:2 bei Spitzenreiter Osnabrück

Osnabrück (dpa/sa) - Die Auswärts-Erfolgsserie des Halleschen FC ist gerissen. Die Schützlinge von Trainer Torsten Ziegner verloren am Samstag im Topspiel bei Spitzenreiter VfL Osnabrück mit 0:2 (0:2) und kassierten damit erstmals seit dem 7. Oktober 2018 (0:2 bei Wehen Wiesbaden) wieder eine Niederlage in der Fremde. Zuvor sind die Saalestädter sieben Begegnungen in Serie ungeschlagen geblieben. Trotz der siebten Saisonniederlage bleibt Halle Vierter.

Die mangelnde Durchschlagskraft im Angriff wurde den Gästen zum Verhängnis. In den vergangenen vier Begegnungen blieben die Rot-Weißen ohne Torerfolg. Die beste Chance hatte noch der eingewechselte Kilian Pagliuca, dessen abgefälschten Schuss VfL-Torhüter Nils Körber in der 68. Minute aber über die Latte lenkte.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Hallenser jedoch bereits mit 0:2 zurück. Marc Heider (18.) und Etienne Amenyido (27.) hatten schon nach einer knappen halben Stunde das Duell zu Gunsten der Osnabrücker entschieden. Die Gastgeber hätten durch Luca Pfeiffer (31.) und Benjamin Girth (33.) das Resultat noch vor dem Seitenwechsel weiter in die Höhe schrauben können.