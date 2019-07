Erste Heimspiele für Osnabrück und Hannover am Samstag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Aufsteiger VfL Osnabrück bestreitet sein erstes Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag, 27. Juli, zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky). Das gab die Deutsche Fußball Liga am Dienstag nach der zeitgenauen Ansetzung der ersten beiden Spieltage bekannt. Hannover 96 eröffnet die neue Saison bereits einen Tag früher mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart um 20.30 Uhr. Das erste Heimspiel des Bundesliga-Absteigers findet am Samstag, 3. August, um 15.30 Uhr gegen Jahn Regensburg statt.