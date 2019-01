Hilferuf des Fußballs: 5000 Kinder können nicht spielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der Berliner Amateur- und Jugendfußball leidet immer mehr an fehlenden Spielstätten und zu wenig qualifizierten Übungsleitern. Derzeit stehen rund 5000 Kinder bei den Vereinen der Hauptstadt auf Wartelisten und können ihren Sport nicht betreiben. "Die Infrastruktur ist gerade in den Metropolen eine große Herausforderung. Das ist fast schon ein Hilferuf", erklärte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Samstag beim Neujahrsempfang des Berliner Fußball-Verbandes (BFV).

Einige Vereine veranstalten bei den Jüngsten schon Sichtungsturniere, um die wenigen freien Plätze in den Jugendteams zu vergeben. Man müsse sich die riesige Enttäuschung bei den Fünf-, Sechs- oder Siebenjährigen nur mal vorstellen, bemerkte Grindel: "Alle Probleme des Fußballs bündeln sich hier wie in einem Brennglas." Vor allem die Politik sei gefordert. Bei sportlichen Großereignissen in Berlin wie der Handball-WM "sind alle da, im Alltag fangen die Probleme an", erklärte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes. Für über 3000 Mannschaften gibt es nur 0,8 Großfelder pro Verein.

Den Fairplay-Preis für das Jahr 2018 erhielt Robin Claus, Kapitän des 1. FC Afrisko, der in der Kreisliga C zur Deeskalation eines Konfliktes einen Elfmeter absichtlich verschoss. Den Goldenen Fußball für herausragende Verdienste im Hauptstadt-Fußball bekam Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost, die den Berliner Amateursport seit Jahren unterstützt.