Tödlicher Streit: Schweigeminute bei FCN-Spiel

Nürnberg (dpa) - Nach dem tödlichen Streit zwischen Jugendlichen an einem Nürnberger S-Bahnhof hat der 1. FC Nürnberg der Opfer gedacht. Der Fußball-Bundesligist hielt vor der Heimpartie am Samstag gegen Werder Bremen eine Schweigeminute ab. "Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt allen Angehörigen, Freunden und Bekannten der beiden Opfer", wurde über Lautsprecher durchgesagt. Vor einer Woche waren am S-Bahnhof Frankenstadion fünf Jugendliche in Streit geraten. Dabei stürzten drei 16-Jährige ins Bahngleis. Zwei wurden durch einen einfahrenden Zug getötet, der dritte konnte sich retten. Zwei 17 Jahre alte Jugendliche kamen in Untersuchungshaft.