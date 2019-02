Schommers gibt Debüt als Interimstrainer beim 1. FC Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hofft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga mit einem neuen Trainer auf eine Überraschung gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Nach der Trennung von Michael Köllner gibt sein bisheriger Assistent Boris Schommers zum Abschluss des 22. Spieltags im Heimspiel am heutigen Tag (20.30 Uhr) sein Debüt als Cheftrainer. Schommers soll den fränkischen Tabellenletzten, der seit 15 Bundesligaspielen sieglos ist, erstmal vorübergehend betreuen. "Wir dürfen nicht nur reagieren, sondern müssen auch agieren und unsere Nadelstiche suchen", forderte Schommers. In der Hinrunde hatte der "Club" in Dortmund mit 0:7 verloren.