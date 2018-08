Nürnberg verpflichtet Flügelspieler Pereira und Misidjan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat kurz vor Transferschluss noch zwei offensive Flügelspieler verpflichtet. Der "Club" einigte sich am Freitag mit Sporting Lissabon darauf, den Brasilianer Matheus Pereira (22) für ein Jahr auszuleihen. Der Bundesliga-Aufsteiger hatte kurz zuvor bereits den Niederländer Virgil Misidjan vom bulgarischen Fußball-Serienmeister und Europa-League-Teilnehmer Ludogorez Rasgrad als weiteren Neuzugang vermeldet. Der 25-Jährige wurde nach dem bestandenem Medizincheck fest verpflichtet und ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar, wie der "Club" mitteilte.

Pereira durchlief bei Sporting alle Nachwuchsteams und kam auch bei den Profis zum Einsatz. In der vergangenen Saison war er an GD Chaves ausgeliehen. "Es hat sich für uns gelohnt, dass wir im zähen Ringen bis zum Ende durchgehalten haben. Matheus erweitert unsere Optionen in der Offensive und auf den Außenbahnen", äußerte Sportvorstand Andreas Bornemann. Pereira spielt vorzugsweise auf dem rechten Flügel. Von dort kann er mit seinem linken Fuß ins Zentrum ziehen. Er soll beim Bundesliga-Heimspiel der Nürnberger gegen Mainz 05 am Samstag erstmals seine neuen Kollegen im Stadion erleben.

Auch Virgil Misidjan bringe "all' die Anforderungen auf den Platz, die wir uns für unseren Kader gewünscht haben", äußerte Bornemann über den zweiten Last-Minute-Zugang: "Er ist beidfüßig, beweglich, schnell und dribbelstark."

Mit Rasgrad spielte Misidjan sogar in der Champions League gegen europäische Spitzenmannschaften wie den FC Liverpool, Real Madrid, den FC Arsenal und Paris Saint-Germain. "Ich hatte fünf tolle Jahre in Bulgarien. Doch jetzt glaube ich, dass es an der Zeit ist, eine neue Erfahrung in einer neuen Liga zu sammeln", äußerte der neue FCN-Profi: "Und ich bin froh, dass ich mit Nürnberg den perfekten Verein dafür gefunden habe."