Kreuzbandriss: 1. FC Nürnberg monatelang ohne Zrelak

Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen schwerwiegenden personellen Ausfall verkraften. Stürmer Adam Zrelak hat sich im Training am Mittwoch einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der Slowake wird dem "Club" mehrere Monate fehlen, wie der Tabellenletzte mitteilte. Die Saison ist für den 24-Jährigen vorzeitig beendet.

"Das ist natürlich eine extrem bittere Nachricht für uns und vor allem für Adam, der zuletzt kontinuierlich gute Leistungen gezeigt hat. Wir wünschen ihm eine bestmögliche Genesung und sind uns sicher, dass er gestärkt wieder zurückkommen wird", äußerte Interimstrainer Boris Schommers in einer Mitteilung des Vereins.

Zrelak stand zuletzt fünfmal nacheinander in der FCN-Startelf. Der Stürmer kommt in dieser Saison auf 14 Einsätze und zwei Tore. In den kommenden Tagen soll Zrelak operiert werden. Erstmals fehlen wird er dem "Club" an diesem Samstag im Heimspiel gegen RB Leipzig.