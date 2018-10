Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Der Vorstand des 1. FC Nürnberg hat bei seinen Mitgliedern dafür geworben, an der zuletzt erfolgreichen Philosophie des Vereins festzuhalten. Bei der Jahreshauptversammlung des fränkischen Fußball-Bundesligisten sagte Sport-Vorstand Andreas Bornemann am Mittwoch: "Wir müssen eigene Ideen entwickeln und unseren eigenen Weg weiter verfolgen. Die ersten Spieltage haben gezeigt, dass die Mannschaft und unser Weg konkurrenzfähig sind."

Der Club hat nach dem Aufstieg in die 1. Liga einen soliden Start in die neue Saison hingelegt, der erst zuletzt durch zwei deutliche Niederlagen in Dortmund (0:7) und Leipzig (0:6) getrübt wurde. In der Tabelle rangieren die Franken mit acht Zählern auf dem zwölften Rang. Bornemann betonte, dass sich die Nürnberger gegen finanzkräftigere Konkurrenz durch Nachwuchsförderung, Zusammenhalt und Identifikation behaupten müssten, um sich mittelfristig in der Liga zu halten.

Der neue Finanz-Vorstand Niels Rossow betonte in seiner Antrittsrede vor 1127 Mitgliedern in der Meistersingerhalle, dass er den FCN künftig noch stärker in der Region pushen will. "Ich denke, wir haben eine Power, die wir noch nicht komplett entfaltet haben", sagte er.