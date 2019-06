Coach Canadi ergänzt Trainerteam: Zrelak und Ewerton fehlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Nürnbergs neuer Coach Damir Canadi hat pünktlich zum Vorbereitungsbeginn sein Trainerteam komplettiert. Wie der fränkische Erstliga-Absteiger am Montag mitteilte, wird neben Co-Trainer Eric Orie der ehemalige Bundesligaspieler Fabian Gerber künftig als zweiter Assistent arbeiten. Maurizio Zoccola ist zudem neuer Analyst beim Traditionsverein.

Die Nürnberger um Kapitän Hanno Behrens absolvierten am Montag die ersten obligatorischen Leistungstests. Nicht dabei waren Stürmer Adam Zrelak, der nach seinem Kreuzbandriss noch in der Rehabilitation ist, und Verteidiger Ewerton. Der Brasilianer fehlte nach FCN-Angaben wegen Behördengängen in seiner Heimat und wird am Wochenende in Deutschland erwartet.

Erstmals öffentlich trainiert der "Club" am Donnerstag (10.00 Uhr). Das erste Testspiel findet zwei Tage später beim Landesligisten 1. FC Lichtenfels statt. Ein Schwerpunkt der Vorbereitung ist dann das Trainingslager vom 8. bis 16. Juli im österreichischen Maria Alm.

"Wir möchten die Vorbereitung nutzen, um fit und erfolgreich in die Saison zu starten", sagte Canadi, der von Atromitos Athen zum "Club" gewechselt war. Der erste Zweitliga-Spieltag wird vom 26. bis zum 29. Juli ausgetragen.

Auch der Nürnberger Lokalrivale Greuther Fürth startete am Montag in seine Vorbereitung. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl absolvierte ebenfalls erstmal die obligatorischen Untersuchungen. Am Mittwoch (15.00 Uhr) trainieren die Fürther erstmals öffentlich.