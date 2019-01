Bornemann steht in Nürnberg zum Trainer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Sportvorstand Andreas Bornemann stellt beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg auch nach dem verpatzten Rückrundenstart die Position von Trainer Michael Köllner nicht infrage. Er denkt eher daran, den Tabellenletzten personell für den Abstiegskampf zu verstärken. Das Vertrauen in Köllner begründe sich in der "inhaltlichen Bewertung der Arbeit" des 49-Jährigen, sagte Bornemann am Sonntagabend im Bayerischen Fernsehen wenige Stunden nach dem 1:3 im Heimspiel gegen Hertha BSC.

Köllners Arbeit sei aus seiner Sicht "noch genauso gut, wie sie vor einem Dreivierteljahr war, als wir gemeinsam aufgestiegen sind". In der Bundesliga hätten sich für den Aufsteiger "die Rahmenbedingungen und die Konkurrenzsituation verändert - und nicht die Qualität unseres Trainers". Bornemann hatte dem Bundesliga-Neuling Köllner bereits während der Hinrunde öffentlich eine Jobgarantie gegeben.

Der Sportvorstand berichtete, dass man sich aber intern Gedanken mache, "wie wir der Mannschaft noch Hilfestellung geben können". Er sprach von womöglich "ein, zwei personellen Veränderungen". Der "Club" hatte in der Winterpause keine neuen Spieler verpflichtet oder ausgeliehen. "Das ist sicherlich, was primär in der kurzen Zeit bis zum Ende der Transferperiode möglich ist", erklärte Bornemann.