1. FC Nürnberg weiter ohne Margreitter, Misidjan und Goden

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg kann das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Michael Köllner nicht in Bestbesetzung bestreiten. Wegen Muskelverletzungen fallen die Abwehrkräfte Georg Margreitter und Kevin Goden für das Debüt von Trainer Boris Schommers aus, Offensivspieler Virgil Misidjan ist ebenfalls nicht dabei. Der Niederländer weilte am Freitag bei seiner Frau, die ihr zweites Kind erwartet. Beim Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund wird er nicht zum Kader zählen.

Verteidiger Ewerton laborierte in der Vorbereitung auf die Partie des Tabellenletzten gegen den Spitzenreiter an einem Magen-Darm-Infekt. Doch der Brasilianer war am Freitag schon wieder auf dem Wege der Besserung.

Erstmals steht bei dem Heimspiel der neue Trainer Schommers in der Verantwortung. "Die Mannschaft hat den Wechsel im Trainerteam positiv aufgenommen. Das Team hat sich in den ersten Einheiten gut präsentiert", sagte der Interimscoach.