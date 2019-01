Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Der Neustart 2019 eröffnet dem 1. FC Nürnberg eine schöne Perspektive im Abstiegskampf - sofern er gelingt. "Wir haben es noch selbst in der Hand", sagte Trainer Michael Köllner vor dem Rückrundenauftakt des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Hertha BSC.

"Wir hoffen auf einen guten Start und ein besseres Halbjahr", sagte Sportvorstand Andreas Bornemann am Samstag im Bayerischen Rundfunk. Nach den Heimniederlagen der direkten Konkurrenten Hannover 96, VfB Stuttgart und FC Augsburg bietet sich dem "Club" die Gelegenheit, die direkten Abstiegsplätze mit dem dritten Saisonsieg zu verlassen.

Nach dem wenig ermutigenden Trainingslager in Spanien bereitete Köllner seine seit elf Punktspielen sieglose Mannschaft in dieser Woche in geheimen Übungseinheiten auf das Schlüsselspiel vor. "Wir wollten Abläufe einstudieren, das hat gut funktioniert. Die Spieler haben extrem fokussiert und konzentriert trainiert und sind bereit für das Spiel", sagte der 49-Jährige. Alle in Franken wissen, dass allein ein Erfolgserlebnis eine Aufbruchstimmung erzeugen kann.

Neuzugänge gab es im Winter bislang keine. Darum stehen vier Profis im Fokus, die nach Verletzungen zurückkehren. Torwart Christian Mathenia, Außenverteidiger Enrico Valentini sowie Kapitän Hanno Behrens und Eduard Löwen im Mittelfeld sollen die Qualität erhöhen und dem Team die vor der Winterpause eingebüßte Stabilität verleihen. Sportvorstand Bornemann setzt große Hoffnungen in die vier Akteure, die er als "interne Zugänge" bezeichnet. "Solange wir die Chance haben, die Klasse zu halten, müssen wir dranbleiben", sagte Behrens.

Im Abwehrzentrum könnte Köllner auch ein Signal setzen. Der 29 Jahre alte Brasilianer Ewerton soll nach Verletzungsproblemen und wenigen Einsätzen in der Hinrunde wieder "als Führungsspieler auf den Platz zurückkehren", wie der Trainer berichtete: "Wir brauchen ihn enorm." Köllner verriet jedoch vorab nicht, ob das schon gegen Hertha gilt.

Die Berliner gehen mit Ambitionen auf einen internationalen Startplatz in die verbleibenden 17 Partien. "Wenn alle gut drauf sind, können wir eine überraschende Rückrunde spielen", sagte Trainer Pal Dardai.